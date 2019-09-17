AKP işçiye verdiği zammı iptal etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 28 Kasım 2018 tarihinde imzalanan toplu sözleşmeyle karar altına alınan zam, yeni belediye başkanı tarafından iptal edildi.

Samsun'da Belediye'ye bağlı Atakent Limited ile SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Turizm AŞ’de çalışan 2 bin 169 işçi Belediye-İş Sendikası’ndan gelen mesaj sonrası oldukça tepkili.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Başkan Zihni Şahin’in verdiği yüzde 17,65’lik zammı, “Ekonomik olarak iyi durumda değiliz. Krediyle maaş ödüyoruz” diyerek ödeyemeyeceğini bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Belediye-İş Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de, sendika üyeleriyle yazılı olarak paylaştığı mesajda, Başkan Demir’i ikna edemediklerini söyledi. Yiğit, işçilerin bu ay alacakları zamların iptal olduğunu, eski maaşların ödeneceğini kaydetti.

SUYA ZAM YAPTILAR, İŞÇİ ZAMMINI İPTAL ETTİLER

İşçilerin zamlı maaşlarını ödemeyeceğini belirten AKP'li Belediye, içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapmıştı.

TKP Samsun İl Örgütü, zamma tepki gösterdiği açıklamasında, "Soruyoruz; bu halk suya sabuna dokunmasın diye midir bu zam? Yoksa yıllardır ihalecileri zengin ettiğiniz, arpalık gibi kullanıp borç batağına soktuğunuz, halka hizmet değil kar amaçlı bir şirket gibi gördüğünüz belediyelerinizin çöküş bilançosu mudur bu zamlar? Elinizde satacak bir şey kalmadıysa maaşlarınızı almayın, gayrımenkullerinizi, makam araçlarınızı satın, halkın suyuna el uzatmayın!" denilmişti.