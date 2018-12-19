AKP ile MHP'nin anlaştığı iller belli oldu: İşte ittifakın detayları

AKP ile MHP’nin 30 büyükşehirin hangilerinde aday çıkaracağı büyük oranda netleşti. MHP büyükşehirlerin 27’sinde AKP adaylarını destekleyecek. AKP ise Adana, Manisa ve Mersin’de aday çıkarmayıp MHP adaylarına destek verecek.

"Cumhur İttifakı"nın 30 büyükşehirde hangi partiden aday göstereceği büyük oranda netleşti. İki parti arasında yapılan anlaşmaya göre, büyükşehirlerin 27’sinde AKP, 3’ün de ise MHP adayının desteklenmesi bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli, Erzurum ve Aydın'da adaylarını çekti. Kalan yerlerde de açıklanan aday varsa geri çekilecek, aday yoksa yeni bir aday çıkarılmayacak. MHP yönetiminde olan Adana, Manisa ve Mersin'de de AKP aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyecek.

Öte yandan, AKP'nin, açıkladığı Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor. Diğer illerde ise her partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor.