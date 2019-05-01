AKP ile MHP arasında borç kavgası: Bu zat-ı muhteremi uyar

Aksaray Ortaköy'ün AKP'li Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, MHP'den devraldığı belediyenin binasına önceki dönemin borç listesini astı. MHP ise belediyenin borcu olmadığını, listenin yalan olduğunu ileri sürdü.

Aksaray Ortaköy’ün AKP’li yeni belediye başkanı Ali Rıza Özdemir, MHP'den devraldığı belediyenin mali durumunu pankart yapıp belediye binasına astırdı ve kurumun mevcut borcunu 12 milyon 583 bin 157 lira olarak açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, MHP'li eski başkan Mahmut Ütük ise belediyenin borcunun olmadığını savunarak AKP'li başkanın yalan söylediğini iddia etti.

İki başkan arasında yaşanan borç tartışmasına MHP Aksaray İl Sekreteri Musa Gül de katıldı. Gül, Aksaray AKP İl Başkanı'na "Bu zat-ı muhteremi uyar. Bizler MHP olarak Cumhur İttifakına zarar verecek en ufak bir oluşumun içinde asla olamayız" diye seslendi.