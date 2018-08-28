'AKP ile MHP, af ve idam konularında anlaştı' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idamın geri getirilmesi ve ve af konularından ortak bir çalışma kararı aldığı iddia edildi. Bazı suçlara ceza indirimi uygulanması; terör ile kadın ve çocuk cinayetleri için idam getirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idamın geri getirilmesi ve ve af konularından ortak bir çalışma kararı aldığı iddia edildi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre MHP'nin 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla gündeme almayı planladığı af kanun teklifinin detayları belli oluyor.

Affın, hükümlülerin cezalarından belli miktar indirim yapılarak getirilmesi, böylelikle anayasanın 87. maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı olan 360 oya gerek kalmaması öngörülüyor.

Ceza indiriminde, terör suçları ile kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı ve imalinin kapsam dışı tutulması öngörülüyor. Göçmen kaçakçılığının da bu kapsama alınabileceği vurgulanıyor.

Değişiklik ile hükümlülerin cezalarından 5-10 yıl arasında uzlaşacak bir miktarda indirim, savcılık soruşturması veya yargılaması süren tutukluların ise haklarında istenen ceza üst sınırından aynı miktar indirilerek, şartlı salıverme formülü üzerinde duruluyor.

'BBP DE DESTEKLİYOR'

Erdoğan ve Bahçeli'nin Ceza İnfaz Kanunu değişikliği ile kısmi af ve bazı suçlarda idam cezasının geri getirilmesine yönelik değişiklik konusunda çalışma yapma kararı aldığı ileri sürüldü.

Şartlar olgunlaştığı taktirde infaz yasası değişiklik teklifinin, AKP ve MHP'li grup başkan vekilleri tarafından, anayasa değişikliğinin ise iki parti ve BBP ile birlikte toplam 341 vekilin imzası ile TBMM'ye sunacağı iddia edildi.

Erdoğan'ın 31 Temmuz'da Devlet Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkasında da bu iki konunun bulunduğu öne sürüldü.