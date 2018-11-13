'AKP ile HDP arasında gizli görüşme yapılıyor' iddiasına ilişkin HDP'den açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum' iddiasına HDP'den yanıt geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile AKP'nin seçim ittifakı için görüştüğü iddiasına yanıt geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iddiayı yalanlayarak, "Neymiş, HDP ile AKP gizli gizli görüşüyormuş Buradan açık açık söylüyoruz, AKP ile görüşeceğiz. 31 Mart günü AKP ile görüşeceğiz" dedi.

İttifak tartışmalarına ilişkin de konuşan Buldan, "Bu ülkede demokrasiyi, barışı, özgürlükleri isteyen herkesi HDP çatısı altında siyaset yapmaya, HDP'ye başvuru yapmaya, aday olmaya davet ediyoruz" derken, "Demokratik talepler etrafında kurulacak ittifaka her zaman kapımız açıktır. Yukarıdan aşağıya tüm süreçlerin kamuoyu önünde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkımızın karşı olduğu hiçbir şeye evet demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.