AKP İlçe Başkanı akrabalarını Atatürk Üniversitesi’ne yerleştirdi

Akraba atamaları tartışmaları sürerken, bir haber de Erzurum'dan geldi. Palandöken'de AKP İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun akrabalarının Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne atandığı ortaya çıktı.

Erzurum Palandöken'de AKP İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun akrabalarının Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne atandığı ortaya çıktı.

Akraba atamaları tartışmaları sürerken, bir haber de Erzurum'dan geldi.

AKP İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun babasının İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, kardeşinin yardımcı doçent, kuzeninin ise araştırma görevlisi olarak üniversite kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

Birgün'den Baran Döner'in haberine göre, Ömeroğlu'nun babası Cevat Ömeroğlu'nun Mali İşler Daire Başkanı olmadan önce memurluk yaptığı söylenirken, kardeşi Gökhan Ömeroğlu'nun da yardımcı doçent olmadan önce Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde dekan yardımcılığına getirildiği ancak görevden alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca AKP İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun Yakutiye ilçesinde laboratuvar malzemeleri ve cihazları satışını yaptığı bir de şirketinin bulunduğu yer alıyor.

