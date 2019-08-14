AKP iktidarında Türkiye ne kadar ormanlık alanını kaybetti?

Binali Yıldırım '16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnanmayan gitsin saysın’ demişti. Küresel Orman İzleme’nin verileri AKP iktidarında ülkede yaşanan ağaç katliamlarını gözler önüne seriyor.

Çanakkale Kirazlı’da altın şirketi Alamos Gold’un ağaç katliamının ardından Kaz Dağları’nın geleceği konusunda büyük endişe yaşanırken, AKP’li Binali Yıldırım’ın geçen yıl Mart ayında başbakanlığı döneminde dile getirdiği sözler bir kez daha gündeme geldi. Yıldırım AKP iktidarında "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" başlatıldığını belirterek "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, bu kadar fidan dikilmemiştir. İnanmayan gitsin saysın” iddiasında bulunmuştu.

Global Forest Watch’un (Küresel Orman İzleme) yayımladığı haritalar ise ülkede, İstanbul’da ve Çanakkale’de 2001’den 2018 yılına kadar kaybedilen ağaç örtüsünün miktarını ortaya koyuyor.

İSTANBUL AĞAÇ ÖRTÜSÜNÜN YÜZDE 13'ÜNÜ YİTİRDİ

İlk harita İstanbul’dan. Verilere göre 2010 yılında İstanbul 190 küresel hektar (kha) ağaç örtüsüne sahipti. 2018’de ise 1,45 küresel hektarlık ağaç örtüsünü kaybetti. İstanbul’da 2001’den 2018’e kadar yok edilen ağaç örtüsü ise 25,1 küresel hektar oldu. Bu 2000 yılından beri yüzde 13'lük bir kayıp anlamına geliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ORMANLARDA YÜZDE 4,6'LIK DÜŞÜŞ

İkinci harita Türkiye’deki doğal ormanlara ilişkin veriler sunuyor. Buna göre 2010’da Türkiye 8,67 milyon hektarlık (Mha) doğal ormana sahipti. 2018’de ise doğal ormanların 33,9 küresel hektarını kaybetti. 2001’den 2018’e kadar Türkiye 461 küresel hektar ağaç örtüsünü yitirdi. Bu 2000 yılından beri yüzde 4,6’lık düşüşe denk geliyor.

ÇANAKKALE'DE YÜZDE 6,9'LUK DÜŞÜŞ

Ve Çanakkale… Kentin doğal ormanları 2010 yılında yüzölçümünün yüzde 36’sına denk geliyor ve 339 küresel hektarlık alanı kaplıyordu. 2018’de ise kent doğal ormanlarının 1,98 küresel hektarını yitirdi. 2001’den 2018’e kadar Çanakkale ağaç örtüsünün 22,8 küresel hektarını kaybetti. Bu, 2000’den bugüne yüzde 6,9’luk bir düşüş anlamına geliyor.