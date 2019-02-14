AKP iki ilde, CHP bir ilde, MHP ise çok sayıda yerde adayını geri çekme kararı aldı

31 Mart yerel seçimleri öncesi ittifak görüşmeleri yeniden hız kazandı. AKP-MHP ittifakı ortak aday çıkarmadıkları ve kendi adaylarını ilan ettikleri illeri yeniden masaya yatırırken, İyi Parti ve CHP de benzer bir süreç başlattı. İki ittifak kapsamında da çok sayıda aday geri çekilecek.

AKP ile MHP'nin yeniden başladığı ittifak görüşmeleri kapsamında iki parti de bazı il ve ilçelerde kendi adayını çekme kararı aldı.

CHP ile İyi Parti arasında da benzer bir süreç başlarken, bu partiler de bazı il ve ilçelerde kendi adaylarını geri çekecek.

ÇANAKKALE, BİLECİK, EDİRNE'DE MHP ÇEKİLİYOR

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, iki partinin adayları çekmek için anlaştıkları illeri köşesine taşıdı.

Buna göre Çanakkale, Edirne, Bilecik’te MHP adayının geri çekilip, AKP adayı ile yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar’da da adayını çekecek; buna karşın AKP de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek.

KARS VE IĞDIR'DA AKP ÇEKİLİYOR

Kars ve Iğdır’da ise AKP’nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor.

Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor. Bu sürecin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

İYİ PARTİ İKİ, CHP BİR İLDE ÇEKİLİYOR

Muharrem Sarıkaya, CHP- İyi Parti ittifakında da benzer bir sürecin yaşandığını belirtirken,

Sarıkaya, "İki partinin kurmayları dün itibarıyla Amasya, Sivas ve Niğde’de uzlaşıyı tamamladı… Bu kapsamda İYİ Parti Amasya ve Sivas’ta aday göstermeyecek, YSK’ya sunduğu listede bu illeri boş bırakacak; her iki ilde CHP adayına destek verecek. Niğde’de ise CHP adayını geri çekip, YSK listesinde göstermeyecek ve İYİ Parti’yi destekleyecek" dedi.