AKP iki büyükşehirde aday değiştirmeyi planlıyor

74 şehirde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan AKP, 2 büyükşehirde adayını belirlemesine rağmen yeniden anket çalışması başlattı.

AKP'de Şanlıurfa ve Samsun'da ‘kimi belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna yeniden cevap aranıyor. Sonuçlara göre iki ilde de adayın değişmesi gündemde.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Latin ülkelerini kapsayan geziye gitmeden önce 24 Kasım'da Şanlıurfa adayını Zeynel Abidin Beyazgül (AKP'li eski il başkanı) ve Samsun adayını Mustafa Demir (Bayındırlık eski bakanı) olarak açıkladı. Yurt dışı gezisinde uçakta Erdoğan'a bu iki ille ilgili özel brifing verildi.

'İKİ ADAY SEÇİMİ KAYBEDEBİLİR'

Açıklanan iki adayla hem Urfa hem de Samsun'da güçlü rakip çıkması halinde seçimin kaybedilebileceği bilgisi paylaşıldı. Bu bilgiden sonra AKP genel merkezi her iki ilde de anket çalışması yürüttü. Çıkan sonuçlara göre iki adayın da değiştirilmesi mümkün.

Urfa adayının AKP'li eski il başkanı olarak açıklanmasından sonra aşiretler ‘ortak aday' arayışına girdi. 2002'de bağımsız milletvekili seçilen ve daha sonra AKP'ye geçen Sabahattin Cevheri'ye 'çatı aday ol' önerisi götürüldü. Şehrin önde gelen aşiretleri ve bazı partiler Cevheri isminde mutabakata vardı. Cevheri'nin büyük ihtimalle bağımsız aday olması bekleniyor. 2009'da da Eşref Fakıbaba'nın bağımsız seçildiğini hesap eden AKP'de, adayın değişliği bekleniyor.

SAMSUN'A TRABZONLU ADAYA TEPKİ

2014'te Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran'da milletvekili seçilince yerine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin getirildi.

Şahin'i çizen AKP yönetimi, eski bakan Mustafa Demir'i aday gösterdi. Ancak Demir'in Trabzonlu olması Samsun'da tepkilere neden oldu. Millet İttifakı'nda İyi Parti'ye bırakılan Samsun'da, bu partinin göstereceği adayın güçlü biri olması halinde Demir'in şansının zor olduğu belirtiliyor.