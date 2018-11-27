'AKP içinde tasfiye için akıl almaz yöntemler kullanılıyor'

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, 'Ak Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor' dedi.

Yerel seçimler öncesi AKP içindeki aday rekabetini köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, kavganın satılık kalemler üzerinden sürdüğünü söyledi.

"Size Ak Parti içerisindeki rekabetten daha önce söz etmiştim. Hani şu rekabetin bel altına indiğini söylediğim yazıları kast ediyorum" diyen Öztürk, "Aralarındaki rekabeti, centilmenliğin çok ötesinde düşmanlık seviyesine indirdiklerini görüyoruz, bazı aday adaylarının. 16 yıllık iktidar olmanın şımarıklığından mı, vurdumduymazlıktan mı, alternatifsiz oldukları inancından mı bilinmez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onca çabasına, uyarısına, ısrarına rağmen bu konuda beklenen seviye yakalanamadı. Cumhur İttifakı’nın çatlatılması sürecinde de gördük. Şimdi aday belirleme aşamasında da görüyoruz. Ak Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Bazı isimleri itibarsızlaştırmak için satılık kalemler kullanıldığını belirten Öztürk, "Yeniden adaylıkları konusunda karar alıcıların kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor. Yazık oluyor. Hem 'dava adamları'nı biçiyorlar, hem onlardan memnun olan hemşehrilerini cezalandırıyorlar" dedi.