'AKP içinde bir grup Erdoğan'ı değişiklik için iknaya çalışıyor'

AKP'de seçim öncesi bakanlar listesinde değişiklik isteyen bir grup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iknaya çalışıyor.

AKP’de İstanbul seçiminin kazanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasına bıraktığı bakanlar revizyonunun 23 Haziran’dan önce yapılması yönünde yoğun talepler dile getiriliyor. Bu taleplerin Erdoğan’a da iletildiği, seçmene “31 Mart mesajınızı aldık” denilerek güven verilebilmesi için seçimden önce yapılacak revizyonun kritik öneme sahip olduğu dillendiriliyor. Erdoğan’ın ikna olması durumunda seçimden hemen önce bir revizyonun gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, parti kulislerinde, bir revizyon olması durumunda 31 Mart’tan sonra İstanbul’da geçersiz oyların sayımı sırasında oy zarflarından çıkan “Damat varsa ben yokum” notuyla yansıyan rahatsızlık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kabinedeki yerinin değişebileceği kaydediliyor. Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İçişleri Bakanlığı’na kaydırılabileceği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da aralarında bulunduğu dışarıdan atanan bazı bakanların kabine dışında kalabileceği konuşuluyor.