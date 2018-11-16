'AKP için 31 Mart hiç iyi görünmüyor, anketler alarm veriyor'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor' iddiasında bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye'de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini, başkanlık sisteminin tartışılır hale gelebileceğini" söylediğini aktaran Enginyurt, "Cumhur İttifakı'nı desteklemek kaydıyla yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracağız" diye konuştu.

"Biz diyoruz ki birileri Cumhur İttifakı'nın halkın gözünde, 31 Mart'ta tartışılır konuma getirmek için her türlü ittifakı yapmaktan çekinmiyorsa öyleyse Cumhur İttifakı'nı kuranların da bu millete karşı borçları, vazifeleri vardır. Bunların en başında da Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak, mevcudiyetini ve hayatiyetini devam ettirmektir" diyen Enginyurt, "Bunun için yapılması gereken şey çok zor değildir. Andımız konusunda tartışmaları büyütecek açıklamalar yapmak, bir meczuba sahip çıkmak, Türkçülük üzerinden Türk milliyetçiliğine saldırmak ve bu Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sürekli saldırılar yapmak yerine bu ülkede birliği, beraberliği, bu milletin, bu devletin tekliği noktasında ısrarlı olanların, Türk milletinin değerlerine sahip çıktığını göstermesi, bu ittifakın devam etmesi için çok yeterli bir sebeptir" ifadelerini kullandı.

"Sözleriniz, 'Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti ittifakına karşı sürmeli' olarak algılanabilir mi?" sorusuna Enginyurt, şu yanıtı verdi: