AKP, HDP'nin kazandığı ilde seçim sonuçlarına itiraz etti

AKP, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AKP, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AKP İl Başkanı Fuat Özgür Çalakpulu, AKP Genel Merkezince kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile takip edip sonuçları değerlendirdiklerini belirtirken, "Bu sonuçlarla İlçe Seçim Kuruluna giden sonuçlar arasında karşılaştırma yaptığımızda ciddi farklılık ortaya çıkmış oluyor. Yapmış olduğumuz tespitler ve tutanaklarla yapılan karşılaştırma sonucunda Siirt Belediye Başkanlığında 1000 oyun altında rakibimizle bir fark söz konusu" dedi.

Çalapkulu, sistemlerine göre seçim sonucunu etkileyebilecek 4 bine yakın oyun da geçersiz sayıldığını belirtirken, sonuçlara itiraz sürecini başlattıklarını dile getirdi.

MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.