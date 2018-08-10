AKP Grup Başkanı ekonomik durumu böyle 'açıkladı': Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, liranın değer kaybına ilişkin konuşarak 'Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde' dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, dolar/TL kurunun 6.25'i görmesi sonrası "açıklamalarda" bulundu. Bostancı, "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde" ifadesini kullandı.

Liranın değer kaybına ilişkin olarak, "Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak" diyen Bostancı, "Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse 'manipülatör' kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır" ifadesini kullandı.

Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

'İPİNİ KOPARMIŞ ŞEKİLDE GİDİYOR'

"Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde.

Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her 'çılgınlık' gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel 'halisünasyonlara' kapılmayacaklardır."