AKP gözünü askeri alanlara dikti: İstanbul'da bir alan daha gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Hadımköy’de 111 bin 235 metrekare büyüklüğündeki bir askeri alanı imara açtı.

İstanbul'un her köşesini ranta açan AKP, şimdi de askeri alanları birer birer imara açmaya başladı.

Son olarak İstanbul Hadımköy’de 111 bin 235 metrekare büyüklüğündeki bir askeri alan imara açıldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Bakanlık Arnavutköy Hadımköy’deki askeri alan için hazırladığı yeni imar planlarını önceki gün askıya çıkardı. Raporda “Plan değişikliği teklifine konu alan, askeri alanlardan çıkartılarak sanayi alanı, sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı ve yol alanı olarak yeniden planlanmıştır” denildi. Toplam 202 bin 41 metrekarelik arazinin 111 bin 235 metrekarelik bölümü üzerinde değişiklik yapıldığı ifade edildi. Alanın 45 bin 406 metrekaresi sanayi alanı, 48 bin 856 metrekaresi rekreasyon alanı, 9 bin 652 metrekaresi sosyal tesis ve 7 bin 319 metrekaresi de yol olarak ayrıldı. Sanayi tesis ve sosyal tesis alanında inşaat koşulları emsal 1.20, yükseklik 3 kat olarak belirlenirken rekreasyon alanında ise inşaat koşulları emsal 0.05 ve maksimum 4.50 metre yükseklik olarak belirlendi. Sosyal tesis alanına kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi yapılar inşaa edilebilecek. Rekreasyon alanında ise sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan büfe, tuvalet, çay bahçesi ve açık otopark gibi alanlar yer alabilecek.