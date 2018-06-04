AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Yüzde 50+1’e ulaşabilmiş değiliz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Biz yüzde 50’ye yaklaşmışız, ama 50+1’e ulaşabilmiş değiliz' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

24 Haziran'a ilişkin öngörüleri sorulan Yazıcı, "Bu ittifak düzenlemesi artık kabullenilmiş, içselleştirilmiş durumda. Çünkü ittifak sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğal bir uzantısı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çıta en az yüzde 50+1’e yükseltildiği için ve bugüne kadar gerçekten yapılan seçimlerde yüzde 50+1 oy almış bir parti de yok. Yani biz yüzde 50’ye yaklaşmışız, ama 50+1’e ulaşabilmiş değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçimini hariç tutuyorum" dedi.

"Meclis çoğunluğu elde edilemezse erken seçim olur mu?" sorusunu yanıtlayan Yazıcı, "Bu çok ileri bir sistem, sistem kilitlenmez zorlanır. Çünkü bakın biz, belki soracaksınız bilemiyorum, biz programımızda vurgu yapıyoruz; güçlü demokrasi, demokrasilerin önemsendiği, onun güçlü hale getirilmesi için bir tavır, bir duruş ortaya koyan siyasi anlayışlar elbette ki süreçlerde tıkanmaları hedeflemez. Konuşmak suretiyle oluşacak veya muhtemel sorunları aşmanın yolunu ararlar. Yani o bizim geçmişte bir siyasetçimizin deyişiyle demokrasilerde çare tükenmez. Yani Türkiye demokratik bir ülkedir, Türkiye o çareyi üretir. Ama uyumlu çalışacak bir grubun var olması daha rahat, daha güçlü bir yönetim için gerekli şart. Olmaması halinde de kıyamet kopacak değil. Sorun olduğu anlamında değerlendirmek ileri düzeyde bir değerlendirmek olur. Ve Cumhurbaşkanımızın da yetkileri var, kararnameyle düzenleme yapma yetkisi. Nihayet Meclis’te olan partiler de bu ülkenin düşmanı değil, yani seçim meydanlarında söylediklerinde birtakım söylemlerden onlar böyle ayağa yere basmayan söylemlerden herhâlde sarfınazar edecekler, onlarla ısrar etmeleri mümkün değil. Öyle bir şey olursa, ısrarcı olan olursa onlara millet fatura keser. Reel faktörleri yürüterek siyaset yapan her kişi ve her kurum bunu görür. Dolayısıyla ona göre davranışlarını düzene koyar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.