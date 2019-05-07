AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyadan 'İşine gelmediğinde Anayasayı,Hukuku,mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor' şeklinde açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır" ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İşine gelmediğinde Anayasayı,Hukuku,mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyet bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkıyor. Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

Ünal'ın, paylaşımında "#HukukaSaygıDuyun" etiketini kullanması dikkat çekti.