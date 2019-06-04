AKP Genel Başkan Yardımcısı: Mağdur edilen Binali bey, daha ötesi İstanbul seçmeni

AKP Genel Başkan Yardımcısı, 'Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Donatım Park'ta düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde gazetecilerin İstanbul seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yavuz, CHP'nin "bir süre 'mağdur edebiyatı'na sarıldığını" öne sürerek şöyle konuştu:

"Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi. Millet bunu fark etmiş ve bu sefer sanki kendisini mağdur edenlerden hesap soracak gibi duruyor. İnşallah da soracak. Milleti mağdur edenin de Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti olduğunu çok rahat şekilde görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi unsurlarına bu suçu uzun süre yüklemedik ama gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu suçu işleyenlerin ekmeğine yağ süren bir duruş sergiliyor. İsterdik ki biz onlar da demokrasinin, milli iradenin yanında olsun. Öyle olmadı."

'İSTANBUL TEKRAR EMİN ELLERE TESLİM EDİLECEK'

Yavuz, "İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Yavuz, bir gazetecinin Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak canlı yayın yapmasına ilişkin sorusu üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir şey var, doğru. Her iki parti de bir irtibat oluşturdu, kontak kuruldu ve prensipte bir anlamda anlaşılmış oldu. Tarafsız bir moderatör eşliğinde belki bütün kanalların da yayın yapabileceği bir ortam içerisinde İstanbul'un, geleceğinin, projelerin konuşulduğu, her bir adayın neleri yapıp yapamayacağının ortaya döküldüğü güzel program olacak gibi düşünüyoruz."