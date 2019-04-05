AKP Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: Önceden yürütülen soruşturma vardı, nüfus müdürü tutuklandı

AKP'nin seçimin iptali yönündeki talebinin ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunmuştur. Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri ve buna ilişkin tutuklamalar da var. İlçe nüfus müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş" dedi.