AKP Genel Başkan Yardımcısı duyurdu: Önceden yürütülen soruşturma vardı, nüfus müdürü tutuklandı

AKP'nin İstanbul'da seçimin iptali talebi daha sonra Büyükçekmece'de iptal talep ettik şeklinde değiştirilirken, ilçe nüfus müdürünün tutuklandığı ortaya çıktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri ve buna ilişkin tutuklamalar da var. İlçe nüfus müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum' dedi.

AKP'nin seçimin iptali yönündeki talebinin ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunmuştur. Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri ve buna ilişkin tutuklamalar da var. İlçe nüfus müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş" dedi. İLGİLİ HABER İstanbul'da seçimin iptalini isteyen AKP, bu listeyi unuttu...