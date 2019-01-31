AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Seçimde yapay zekadan faydalanacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Yapay zekadan faydalanacağız. Yani mutfak görevi. Verileri topluyorsun, oradan harmanlıyorsun, o harmana göre sen propaganda, yol haritası ortaya koyuyorsun' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknolojik yöntemlerin daha farklı şekilde kullanılması mecburiyetinin bulunduğunu belirten Dağ, "Bundan sonra klasik yöntemler iyice kaybolmaya doğru gidecek. Bayrak, afiş… Zaten bu sefer vazgeçiyoruz. Şu an mitingler devam ediyor ama 1-2 seçim sonra belki mitingler de azalmaya başlayacak. Kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medya yoluyla özellikle kitlelere ulaşma imkanı çok arttı. Sosyal medyayı herkes kullanıyor ama nasıl, ne şekilde kullandığınız önemli" diye konuştu.

Dağ, yerel seçimlerde yapay zekaya ilişkin çalışma yapacaklarını ifade ederek, "Artık sistem Big Data dedikleri Büyük Veri'ye ve yapay zekaya kayıyor. Bu seçimde Büyük Veri ve yapay zekayı 1-2 ilçede pilot olarak uygulayacağız. Yapay zekadan faydalanacağız. Yani mutfak görevi. Verileri topluyorsun, oradan harmanlıyorsun, o harmana göre sen propaganda, yol haritası ortaya koyuyorsun. Birkaç seçim sonra bunun artık ciddi anlamda ülkemizde uygulanacağı kanaatindeyim" diye konuştu.