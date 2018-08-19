AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Abdullah Gül bu harekete ihanet edenlerdendir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olmayı belirterek, 'Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir' dedi.

İzmir'de partisinin bayramlaşma töreninde konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olmayı düşündüğünü belirterek, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir" dedi.

Dağ, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay da Tokat'ın Turhal ilçesinde Abdullah Gül'ün adını taşıyan park, "15 Temmuz Şehitler Parkı" olarak yeniden adlandırılmıştı.