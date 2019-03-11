AKP Genel Başkan Vekili: 8 Mart'taki görüntü milletimize hakaret içeren bir görüntü

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların eylemi sırasında ezan okunması konusunda konuştu. Kurtulmuş, 'Ezana saygı göstermek milletin tamamının en ortak noktalarından birdir. Burada ortaya çıkan görüntü yaralayıcıdır. Milletimizin tamamına yönelik hakaret içeren bir görüntüdür. Kabul edilebilir bir şey değil' dedi.