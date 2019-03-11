AKP Genel Başkan Vekili: 8 Mart'taki görüntü milletimize hakaret içeren bir görüntü

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların eylemi sırasında ezan okunması konusunda konuştu. Kurtulmuş, 'Ezana saygı göstermek milletin tamamının en ortak noktalarından birdir. Burada ortaya çıkan görüntü yaralayıcıdır. Milletimizin tamamına yönelik hakaret içeren bir görüntüdür. Kabul edilebilir bir şey değil' dedi.
Pazartesi, 11 Mart 2019 11:52
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN Türk’te konuştu.
Kurtulmuş’un CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova’ya yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
- Kararsızlar hızla eriyor. Kararsız seçmen kütlesi çözüldükçe bunu AKP'ye yaradığını görüyoruz. En doğru anket milletin sahada gösterdiğidir. Milletimiz sahada AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor.
- Ankara’da zor bir seçim olacak. Ankara’da ben Sayın Özhaseki’nin giderek yükseldiğini görüyorum. Sayın Özhaseki çok rahat bir şekilde seçimi sonuçlandıracaktır.
- 8 Mart’taki o görüntü, sebebi ne olursa olsun, ezana saygı göstermek milletin tamamının en ortak noktalarından birdir. Burada ortaya çıkan görüntü yaralayıcıdır. Milletimizin tamamına yönelik hakaret içeren bir görüntüdür. Belki oradakilerin çok az kısmı hakaret etmek istemiştir ama görüntü budur. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
- Eskisi 7,4 gibi büyümeler olmayacak ama Türkiye ekonomisi mutedil bir büyüme içinde olacak ve 2019 sonunda çok daha güçlü bir konumda olacak.
- S-400’lerin alınmış olması, NATO’nun savunma mekanizmasına aykırı bir durum teşkil etmez. Açık olan şey Türkiye’nin savunmadaki bir korunma şemsiyesi ihtiyacıdır. Hava savunması bakımından. ABD hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye’yi kaybedecek bir noktaya gelmek istemez. Bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum.