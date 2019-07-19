AKP Gençlik Kolları istifa edip CHP'ye katıldı...

İzmir Menemen’de AKP Gençlik Kolları yönetimi istifa ederek, CHP’ye katıldı. İstifa eden AKP Menemen Gençlik Kolları Başkanı, 'Anti demokratik uygulamalardan dolayı istifa ettim' dedi.

AKP Menemen Gençlik Kolları Başkanı Haldun Çakmak ve yönetim kurulu üyesi 9 kişi istifa ederek, CHP’ye katıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla gerçekleşen tören CHP Menemen İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşti. Son dönemde AKP’nin halkın görüşlerini dikkate almadığını söyleyen Haldun Çakmak, “Partimdeki antidemokratik uygulamalardan, toplumun ciddi bir kesiminin ötekileştirildiği, fikir ve görüşlerinin dikkate alınmadığı, toplumu kutuplaştırıcı söylemlerden dolayı istifa ettim. Menemen’e yeni soluk getiren, toplumu ortak paydada buluşturmuş olan ve ülkemizin toplumsak barışına ön ayak olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Serdar Aksoy’un sağlıklı tutumlarından kaynaklı almış olduğumuz karar gereği CHP’ye katıldığımızı beyan ederiz” ifadelerini kullandı.