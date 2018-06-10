AKP gençlerden izin almadan görüntülerini seçim klibinde kullanmış

AKP’nin reklam filminde yer verdiği gençlerin görüntüsünü 'izin verilmediği' halde yayımladığı iddia edildi.

AKP, 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin “Vakit Türkiye vakti” sloganıyla reklam filmleri hazırladı.

Odatv'de yer alan habere göre, bu seçim kliplerindeki skandalı CHP Milletvekili adayı ve İBB eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ açıkladı.

Hüseyin Sağ, AKP’nin seçim klibinin çekiminin nasıl yapıldığını şöyle anlattı:

“Fotoğraf kulübü üyesi lise öğrencileri 13 Nisan 2017’de Süleymaniye camisine gidiyor ve fotoğraf çekiyor. O sırada fotoğraf çeken, görüntü alan bir grup bu gençleri de çekiyor, gençler de poz veriyor. Daha sonra gençler ‘bunu niçin çekiyorsunuz’ diye soruyor. O dönemde de ‘evet-hayır’ oylaması var. Çekim yapanlar da ‘sonuç ne çıkarsa çıksın birliktelik görüntüsü vermek için böyle bir çalışma yapıyoruz’ diyor. Çocuklar bunu duyunca ‘biz böyle bir şey istemiyoruz, görüntüyü silin’ itirazında bulunuyor. Onlar da ‘tamam kullanmayacağız’ diyerek ayrılıyor. Ancak izinsiz olarak, bu seçim videosuna dahil ediyorlar. Lise öğrencilerinin o dönemki izin alınmadan çekilen görüntüleri şu anda kullanılıyor ve bundan çocuklar ile aileleri rahatsız.”

AKP’nin reklam filminin tüm kanallarda yer aldığına dikkat çeken Hüseyin Sağ, RTÜK’ü göreve davet etti.