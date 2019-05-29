AKP gazetecilere saldırıların araştırılmasını istemedi

CHP’nin 'Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması' önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

CHP’nin Meclis gündemine getirdiği "Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması" önergesi, İYİP ve HDP’nin desteğine karşın AKP oylarıyla reddedildi.

Türkiye’de "gazetecilerin tarihin en kötü günlerini yaşadığını" söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bizzat İletişim Başkanı’nın, basın kartlarının kime verileceğini, gazetelerin hangi manşetlerle çıkacağını, hangi siyasi parti temsilcisinin hangi gazetede, hangi televizyonda kaç dakika kalacağına bizzat karar veriyor.”

'MUHALİFİ DE VAR, YANDAŞI DA VAR, BİZİ İLGİLENDİRMEZ'

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’de medyanın "prangalı" olduğunu söyleyerek, medyanın büyük kısmının artık "propaganda aracına dönüştüğünü" vurguladı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada, gazetelerin yayın politikası ayrımında "yandaşı" medyadan bahsetti.

Özkan, “Bugün Türkiye’de farklı yelpazelerde bir dünya yayın organı var. Bu yayın organlarının net bir şekilde muhalifi de var, destekçisi de var, yandaşı da var, bizi ilgilendirmez” dedi.