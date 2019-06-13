AKP futbolu da çökertti: Katarlılar ölüyü soymak istiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk'un "yayıncı kuruluş Bein Sports çıkmak istiyor" açıklamalarından sonra, Digitürk'ten açıklama geldi. Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerini ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu. AKP'nin TFF ajanı Göksel Gümüşdağ, Katarlı yayıncı kuruluşa sabit kur uygulaması için destek vermişti. Bu tartışmalar yaşanırken, Digitürk yeni bir anlaşma mı istiyor sorusu kamuoyunda merak konusu olmayı sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk'un "yayıncı kuruluş Bein Sports çıkmak istiyor" açıklamalarından sonra, Digitürk'ten açıklama geldi. Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerini ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu.

Digitürk yaptığı açıklamada, "Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır" ifadesine yer verdi.

SABİT KURA GEÇİLMİŞTİ

Bu taleplerin ne olduğu konusu spor kamuoyunun merak konusu olurken Digitürk ile kulüpler arasında bir süredir ödemeler konusunda anlaşmazlık olduğu biliniyor. Süper Lig maçlarının yayın haklarını Kasım 2016’da yıllık 500 milyon dolar karşılığında satın alan Katarlı 'beIN Sports' aldı. sözleşme imzaladığı aracı kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2018'in Ağustos ayında çıkan haberlere göre Türkiye'deki güncel dolar/TL kuru üzerinden değil, sözleşme tarihindeki kurlar üzerinden ödeme yaptığı iddia edilmişti. Gümüşdağ, böylece Katarlı yayıncı kuruluşa büyük bir yarar getirdi.

Anlaşma yapılan tarihte dolar/TL3,77 olan kur, tartışmanın ilk yaşanmaya başladığı tarihlerde 5,50 seviyelerindeydi. Kurun sabitlemesi beIN Sports’a yaradı.TFF yetkilisi AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın bu ihalede etkin rol alanların başında geliyordu.

KULÜPLER ZARAR ETTİ

AKP ekonomisinin çöküşü ile birlikte döviz kurlarındaki artış kulüpleri çok zor durumda bıraktı. TFF'nin, 18 kulübe ödemeyi Katarlı şirketin sabit kur üzerinden TL bazında yapması kulüplerin alacaklarının yarı yarıya azaldığı belirtilmişti. Dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dönemin TFF yetkilisi AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın yapmış olduğu kur anlaşmasına itiraz etmiş, kur farkı düzeltilmezse TFF'yi mahkemeye vereceğini söylemişti.

BEİN SPORT YENİ BİR ANLAŞMAMI İSTİYOR

Bein Sports, TFF'ye ödenen dolar kurunu 'şirketin gizlilik politikası' nedeniyle açıklayamayacağını bildirmişti. TFF'deki belgeler dönemin 3.77'lik kur oranını doğruluyordu. Konya Spor Kulübü Başkanı'nın açıklamalarına, beIN Sports'un TFF'den "doğal ve makul taleplerde" bulunduk açıklaması yeni bir anlaşma mı talep ediyor sorusunu akıllara getirdi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ - KATAR ORTAKLIĞI

Göksel Gümüşdağ, Bein Sports’un Başakşehir’i satın alacağı iddiaları hakkında "Uluslararası şirketler nasıl ortaklık, evlilik yapıyorsa biz de böyle bir yapı bulursak bu ortaklığa açık olduğumuzu söylüyoruz. Kulübümüzün ekonomisini daha da büyütmek için böyle bir şey olabilir. Türkiye’de bir model oluruz. Tamamının satılması ise söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.