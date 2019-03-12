'AKP fokur fokur kaynıyor… Vekiller yeni oluşumla temas kuruyor'

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP'li vekillere dayandırdığı yazısında parti içinin kaynadığını, birçok vekilin yeni parti girişimiyle temasa geçtiğini ileri sürdü.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP'li vekillere dayandırdığı yazısında parti içinde kaynama olduğunu öne sürdü.

"AKP içinde ama kapalı kapılar ardında söylenen bu rahatsızlıkları özetleyeyim" diyen Uğuroğlu'nun sıraladığı bazı maddeler şöyle: