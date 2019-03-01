AKP fındık ödemelerini seçim öncesine çekti

AKP fındık üreticisine ödemeleri yerel seçimler öncesine çekti. Tarım Bakanı Pakdemirli ödemelerin Mart ayı içinde yapılacağını söyledi. Fındık üreticisine gelir desteği ödemeleri son üç yıldır Nisan ayında yapılıyordu.

AKP fındık üreticisine gelir desteği ödemelerini yerel seçimler öncesine çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün Düzce’de yaptığı konuşmada fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak, “Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz. Bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Son üç yıldır Nisan ayında yapılan ödemelerin Mart ayına çekilmesi 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AKP’nin fındık üreticisinin desteğini almaya yönelik bir çabası olarak değerlendirildi.

‘ROKETLERİNİZ OLABİLİR AMA BUZDOLABI BOŞSA…’

Pakdemirli dün Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğunu belirterek, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarımda kötü durumda olduğunu reddeden Pakdemirli, “Avrupa’da tarımsal hasılada birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17’nciyiz. Komşularımıza, tüm dünyadaki sıralamaya göre 17’nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır” diye konuştu.

'TÜRKİYE ETTE DE İHRACATÇI OLUR EVELALLAH'

Türkiye’de 45 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Pakdemirli bunu 85 milyona çıkarma hedefleri olduğunu söyleyerek “Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin, muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de olur evelallah” ifadelerini kullandı.

'DÜZCE'DE TANZİM SATIŞ YOK DİYEBİLİRSİNİZ AMA...'

Sera alanlarının 700 bin dekar olduğunu dile getiren Pakdemirli, bir yıl içinde bunun iki katına çıkarılmasının fiyatları düşüreceğini savunarak "Kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi, meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk" dedi.

Pakdemirli "Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede tanzim satışları organize ettik. ‘Düzce’de tanzim satış yeri yok’ diyebilirsiniz ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz” diye konuştu.