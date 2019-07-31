AKP 'fakir vatandaşlara' diye ihale açtı, çakmak, top ve balon dağıttı

AKP’li Altındağ Belediyesi, konusuna 'Fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere' yazdığı ihalelerle yurttaşlara mutfak önlüğü, çakmak ve pazar çantası aldı. İhaleye 1 milyon 106 bin lira ödenirken, malzemeleri de seçim öncesi AKP İlçe Başkanlığı dağıttı

AKP’li Altındağ Belediyesi'nin, yoksul vatandaşlara seçim döneminde çakmak, top, mutfak önlüğü, pazar çantası ve balon dağıttığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi açtığı ve konusuna “Bölgemizdeki fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere” diye yazılan yedi ayrı ihale ile çakmak, top, mutfak önlüğü, pazar çantası ve balon alındı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, toplam bir milyon 106 bin TL ödenen ihale ile alınan malzemeler, üzerinde Altındağ Belediyesi logosu bulunan kağıt çantalarla AKP İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye "pazar çantası alım işi” için bütçeden 286 bin lira, 10 bin kağıt çanta için 180 bin lira, mutfak önlüğü için 155 bin lira, çakmaklar için 214 bin lira ödeme yaptı.

Altındağ Belediyesi tarafından yine “Fakir vatandaşlara dağıtılmak üzere” denilerek balon, futbol ve voleybol topu da alındı. Belediye, tanesi 21 lira 40 kuruştan aldığı 10 bin voleybol topuna 214 bin TL, futbol toplarına 223 bin TL, balonlara da 155 bin TL ödendi.