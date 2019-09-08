AKP döneminde şarap ihracatı yarı yarıya azaldı

Dünya yaş üzüm üretiminde üçüncü sırada olan Türkiye’de şarap ihracatı AKP iktidarı döneminde yüzde 51.1 azalarak 54’üncü sıraya geriledi.

Üzüm üretiminde dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin şarap ihracatı, AKP iktidarı döneminde 51.1 azaldı. 2002 yılında 8.283.758 litre olan şarap ihracatı geçen yıl 4.049.075 litreye, bu yılın ilk 7 ayında ise 2.323.579 litreye düştü.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri'nden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın şaraplık üzüm ve şarap üretimine yeterli destek vermemesini eleştirerek, “Dünyada üzümden para kazanılan şarap sektöründen ülke olarak para kazanamıyoruz. Dünya yaş üzüm üretiminde 3'üncü, kuru üzüm üretiminde 1'inciyiz. Ülkemizin potansiyeli var ama destek olunmadığı için şarap sektöründe beklentilerin çok altındayız” dedi.

Dünyada şarap sektörünün büyüklüğünün 37 milyar dolar olduğunu belirten Sarıbal, “11 milyar dolarla Fransa dünya şarap üretiminde lider ülke. Onu 7 milyar dolarla İtalya, 3.5 milyar dolarla İspanya ve 2 milyar dolarla Avustralya takip ediyor. Ülke olarak 10 milyon dolarlık ihracatımızla 54'üncü sıradayız. Komşumuz Gürcistan 2015 yılında 95 milyonluk şarap ihracatı yaparken, 2018 yılında ihracatını yüzde 106 artırarak 197 milyon dolara çıkardı. Bizim ülke olarak bu konuda maalesef politikamız yok” diye konuştu.