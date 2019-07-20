AKP döneminde medreseler canlandı, mollalar devlet kadrosuna girdi

AKP döneminde gerçekleştirilen, kamuoyunda 'melle açılımı' olarak bilinen uygulama sonrası medreselerden resmi kadrolara 51 imam atandığı ortaya çıktı.

AKP döneminde kamuoyunda “melle açılımı” olarak bilinen uygulama sonrası medreselerden resmi kadrolara 51 imam atandığı ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu’daki medreselere yönelik birçok akademik çalışmada sosyolojik inceleme yapılmasına karşın, MEB’in yasal işlemler için harekete geçmemesi dikkat çekti. Akademik çalışmalarda medreselerin dernek ve vakıflar şeklinde örgütlendikleri, Cumhuriyetin kurduğu ilahiyat fakültelerinin değil, medreselerde eğitim alan mollaların yüksek din eğitimini şekillendirdiğine ilişkin sonuçlar dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Ankara Üniversitesi’nde Abdusamet Kaya’nın “Medrese kökenli imamlar ile ilahiyat fakültesi mezunu imamların din anlayışlarının karşılaştırmalı analizi” başlıklı doktora tezinde ilginç değerlendirmeler yer aldı. Akademik çalışmadan dikkat çeken başlıklar şöyle:

DİYARBAKIR'DA 20 MEDRESE

Günümüzde Diyarbakır şehir merkezinde, cami altlarında, apartman dairelerinde veya medrese olarak inşa edilmiş müstakil yapılar şeklinde yaklaşık yirmi medrese bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu resmi Kuran kursu olan bu medreselerin birkaç tanesi kadınlara yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu medreselerden 2015 yılında yaklaşık doksan medrese talebesi icazet almış, bazı dini gruplar kendi medreselerinden icazet alan öğrencileri için görkemli icazet programları düzenlemiştir.

MOLLALAR DEVLET KADROSUNDA

Mollalık, ortalama 8-10 yıl süren ve yoğunlukla Arapça öğretimi merkezli bir medrese eğitiminden sonra icazetname alınarak kazanılan bir statüdür. Günümüzde mollaların büyük bir kısmı DİB bünyesinde imam-hatip, müftü, vaiz, Kuran kursu öğretmeni olarak çalışmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde, İl Müftülüğü’nden Diyarbakır’da 381 hocanın görev yapmakta olduğu öğrenilmiştir. Mollaların sayısına yönelik resmi bir kayıt bulunmadığından, Diyarbakır’da görev yapmakta olan imamların kaç tanesinin medreseden icazetli olduğu tespit edilememiştir. Ancak, kamuoyunda “melle açılımı” (2012) olarak bilinen ve bakanlar kurulunun 7/15754 sayılı kararı ile açılan kadrolara, icazet belgesi ile görev başvurusunda bulunup, resmi kadrolara atanan imamların sayısının 51 olduğu tespit edilmiştir.