AKP diziye 'patron' yerleştirdi: Namet patronu ve çocukları Payitaht Abdülhamid dizisinde

Patronlara dönük yaptığı kıyaklarda hızını alamayan AKP'nin son manevrası, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' adlı diziye "patron" yerleştirmek oldu. Dizide Namet patronu, kızı ve oğluyla birlikte et çiftliği sahibini oynadı.

AKP'li yıllarda 'olmaz' diye bir şey yok!

Patronlara dönük yaptığı kıyaklarda hızını alamayan AKP'nin son manevrası, dizilere "patron" yerleştirmek oldu

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid adlı dizide, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Namet patronu Faruk Kayar ve çocukları yer aldı.

Dizinin bir sahnesinde II. Abdulhamit tebdil-i kıyafet halkın arasına karışır, et fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görüyor. Eti olduğundan çok daha ucuza satan "Cömert Çiftlik Sahibi Faruk"un namını da duyan padişah, huzuruna çiftlik sahibini çağırır. Kasap loncası bakanı"nın istifasını isteyen II. Abdulhamit; çiftlik sahibine yanındakilerin kim olduğunu sorar. Et çiftlik sahibi, adının "Faruk", oğlunun "Burak", veteriner kızının "Fatma" olduğunu söyler. II. Abdulhamit; sahnenin sonunda kasap loncası başkanını görevden alırken, çiftlik sahibini onun koltuğuna oturtmaya karar verir.

II. Abdulhamit'in "namınızı duyurmanız gerek" dediği patron Faruk'u dizide oynayan kişi, Namet'in patronu Faruk Kayar. Odatv, Namet Yöneticisi Sonat Polat'ın, Faruk Kayar'ın dizideki sahnede oynadığını doğruladığını belirtiyor.

Üstelik Erdoğan'ın yakın dostu Kayar dizide yalnız da oynamamış. Dizide "Cömert Çiftlik Sahibi"nin oğlu Burak'ı canlandıran kişi de, Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı Burak Kayar. "Cömert Çiftlik Sahibi"nin kızı Fatma'yı da, Kayar'ın kızı Fatma Kayar canlandırıyor.

1994 kriziyle büyük bir çöküş yaşayan ve Kayarlar'ın ortağı olduğu Aytaç Et, 1998’de tesislerinin satışının ardından ancak borçlarını ödeyebilmişti. Kayarlar için, AKP yılları dönüm noktası oldu.

2003 yılında Namet’i Engin Mepa’dan satın alan Kayar Ailesi; 2010 yılında Çayırova'daki dev tesisi kurdu. Tesisin açılışındaki onur konuğu, beklenileceği üzere Tayyip Erdoğan'dı.