AKP, Diyanet'e para yağdırmaya devam ediyor: Özel TV kurdular

Diyanet İşleri Başkanlığına her yıl yağdırılan milyonlarca liranın ardından şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Vakfının RTÜK'ten yayın lisansı alarak Diyanet TV'yi kurduğu öğrenildi. Yayın lisansı ile birlikte gazete de yayınlayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl halkın cebinden aktarılan milyonlarca lirayı keyfince savurmaya devam ederken, kendisine aktarılan 6,8 milyar liralık ödeneği bile aşmayı başarmıştı.

Diyanet şimdi de RTÜK'ten lisans belgesi alarak bir televizyon kanalı kuruyor.

RTÜK'ten alınan belge ile 'dini içerikli özel bir televizyon yayıncılığı' yapabilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TRT frekanslarından yayın yapan TRT Diyanet’ten farklı olarak Diyanet TV adıyla kurulan kanal, kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız şekilde sadece RTÜK ilkelerine göre dini içerikli özel televizyon yayıncılığı yapacak.

RTÜK Yasası’na göre; siyasi partilerin, sendikaların, belediyelerin, derneklerin yanı sıra vakıfların doğrudan veya dolaylı olarak şirketler üzerinden yayın lisansı almaları yasaklanmıştı. Ağustos 2016’da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası’nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.