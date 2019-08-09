AKP, CHP, MHP ve İYİP'ten ortak Gülen çağrısı

AKP, CHP MHP ve İYİP ABD'den, Fethullah Gülen'in en yakın zamanda Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

AKP, CHP, MHP ve İYİP TBMM grupları ortak bir açıklama yaparak, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Dört partinin ortak açıklaması şöyle:

"FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"