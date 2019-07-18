AKP, CHP, MHP ve İYİP'ten ortak bildiri

AKP, CHP, MHP ve İYİP Doğu Akdeniz konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride ‘Bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelme girişimlerini şiddetle telin ediyoruz’ denildi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırım uygulama kararı almasının ardından AKP, CHP, MHP ve İYİP tarafından ortak bir bildiri yayımlandı.

Meclisteki dört partinin ‘Doğu Akdeniz’ başlıklı ortak bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz.”

