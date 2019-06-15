AKP cezaevlerini boşaltmak için cezaları azaltıyor

AKP, cezaevlerinin yetersizliği sorununu çözmek adına cezaları azaltma yoluna gidiyor. Konuya ilişkin şimdilik iki seçenek üzerinde duruluyor: İnfaz süresinin uygulanma oranını 'beşte üçe' düşürme ve şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlikten yararlandırılması.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın hazırladığı habere göre AKP, 260 binden fazla tutuklunun bulunduğu cezaevlerini boşaltmak adına yeni arayışlara girdi. Hapis cezalarındaki infaz süresinin uygulanma oranını daha önceden yarıdan üçte ikiye çıkaran AKP hükümeti, bu sefer bu oranı beşte üç oranına indirmenin üzerinde duruyor. AKP'nin üzerinde durduğu bir diğer yöntemse “şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine” ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi. Buna göre, tüm cezalara “standart 1 yıl” yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor. Kadın ve çocuğa şiddet, çocuk istismarı ve uyuşturucu suçları kapsam dışı kalacak ya da indirim sınırlı olacak.

MHP’NİN AF TALEBİ DE GÜNDEMDE

MHP’nin geçen sene ki seçimlerden önce sürekli gündeme getirdiği af talebi seçim öncesinde ittifak ortağı olan AKP tarafından kabul edilmemişti. AKP bu sefer bu talebe yönelik Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Yasası’ndaki infaz süreleri ve denetimli serbestlik koşullarını esnetip, “dolaylı af” getirmeyi planlıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK DE KADEMELİ OLACAK

İnfaz sürelerinin yeniden belirlenmesinin yanı sıra “denetimli serbestlik” sürelerine de kademe getirilmesi söz konusu. Mevcut durumda şartlı tahliye edilmesinden 1 yıl ya da daha az süre öncesinde “iyi halli” mahkumların talebi halinde cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabiliyor. Denetimli serbestlik süresine kademe getirilmesi, her ceza için ayrı süreler belirlenmesi üzerinde duruluyor. Hükümet kurmayları, “20 yıl hapis cezası alan hükümlü de 2 yıl hapis cezası alan hükümlü de tahliyesine 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanıyor. 20 yıl için 2 yıl, 2 yıllık ceza için 2 ay gibi süreler belirlenebilir. Bunların hangi formülle uygulanacağı üzerindeki çalışmalar sürüyor” görüşünü dile getirdi.