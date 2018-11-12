'AKP cephesinden sürprizler olabilir uyarısı alıyorum'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Abdulkadir Selvi, AKP cephesinden adaylık konusunda 'Sürprizler olabilir' uyarısını aldığını yazdı.

AKP'nin yerel seçimlerdeki olası adaylarına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Abdulkadir Selvi, "Sürprizler olabilir" uyarısını aldığını yazdı.

Selvi, Hürriyet'teki yazısında muhtemel adayların isimlerini verirken, "İstanbul için Binali Yıldırım isminin konuşulduğu, Numan Kurtulmuş faktörünün de önemini koruduğu söyleniyor. Ankara için Mehmet Özhaseki isminin üzerinde duruluyor. İzmir için Mahmut Özgener ise önplanda duruyor. Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum" ifadelerini kullandı.