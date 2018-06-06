AKP cephesinden MHP'ye tepki: MHP nerede belli değil

AKP cephesinden 24 Haziran seçimleri öncesi MHP'ye yönelik tepkiler gelmeye başladı. MHP'nin seçimlere kısa süre kalmasına rağmen henüz seçim startı vermemesine tepki gösteren Star yazarı Sibel Eraslan, 'MHP'nin sesi nerede, pek belli değil' dedi.

MHP'nin 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala meydanlara inmemesi AKP cephesinden tepki gördü. Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, "MHP'nin sesi nerede, pek belli değil, 'Cumhur İttifakı'ndan ziyade, AK Parti geniş gardırobunda bütün Türkiye'ye has menülere sahip bir parti... Zaten Erdoğan da Diyarbakır konuşmasında ittifaka değil, kendisine ve kendi kurduğu hizmet esaslı siyasete oy istedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kampanyasına bugün başlıyor. Bahçeli, önce salon toplantıları yapacak ardından bölgesel mitinglere geçecek. Bahçeli'nin ilk durağı 6 Haziran'da Sivas.