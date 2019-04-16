AKP bitsin istemiyor: Maltepe'de yine itiraz ettiler

AKP, sayılması beklenen 16 sandık kalan Maltepe'de, geçersiz oyların sayıldığı 40 sandığın yeniden ve tamamının sayılması için itiraz etti.
İlçe Seçim Kurulu konuyu YSK'ya sordu, YSK'nın cevabı bekleniyor.
CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin itirazını Twitter hesabından şöyle duyurdu:
SON DAKİKA: Maltepe'de sayılmayı bekleyen sadece 16 sandık kalmışken, AKP'den yeni bir hamle geldi. AKP, ilk itiraz sonrası 'geçersiz oyların sayıldığı 40 sandığın yeniden ve tamamının sayılması' için itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya sordu. YSK'nın cevabı bekleniyor.
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Nisan 2019