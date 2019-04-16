AKP bitsin istemiyor: Maltepe'de yine itiraz ettiler

AKP Maltepe'de son 16 sandık sayılırken, yine itiraz etti.

AKP, sayılması beklenen 16 sandık kalan Maltepe'de, geçersiz oyların sayıldığı 40 sandığın yeniden ve tamamının sayılması için itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu konuyu YSK'ya sordu, YSK'nın cevabı bekleniyor.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin itirazını Twitter hesabından şöyle duyurdu: