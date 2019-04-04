AKP bir ilde daha itirazdan sonuç alamadı, kazanan HDP oldu

Iğdır'da da seçim sonuçlarına itiraz eden AKP, buradan da istediği sonucu alamadı.

Iğdır’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçlarına itiraz etmiş, 70 sandıkta sayım işlemi başlamıştı. Seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmasının ardından 70 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Iğdır Adliyesi ek binasında 70 sandıkta yapılan sayımın ardından sonuç değişmedi. Yapılan itiraz üzerine 70 sandıkta oyların yeniden sayılmasının ardından sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre Iğdır Belediye Başkanı Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Yaşar Akkuş oldu. İLGİLİ HABER İstanbul'da yeniden sayımların ardından son durum açıklandı