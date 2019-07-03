AKP Bergama İlçe Başkanı istifa etti

AKP Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti.

AKP Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yakar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Genel merkezde yaptığımız görüşmede, Bergama İlçe Başkanlığını seçim sürecinde olmak şartıyla kabul etmiştim. Seçim sonuçları ne olursa olsun uzun süre ilçe başkanlığına devam edemeyeceğimi de özellikle söylemiştim. Hülasa ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün AKP Bergama İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum" dedi.

Yakar, AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun adaylığı sürecinde ilçe başkanı olmuştu.