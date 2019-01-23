AKP belediyeyi MHP'ye bıraktı, AKP'li isim İyi Parti'nin adayı oldu

Mersin’in Toroslar ilçesinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında MHP’li isim aday gösterilince, AKP’li aday adayı Ender Turhan tepki göstererek İYİ Parti’ye geçti. Turhan, İyi Parti’nin Toroslar Belediye Başkan adayı oldu.
Sözcü'de yer alan habere göre, İyi Parti'den Toroslar Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Turhan, “İyi Parti de bana sıcak bakıyordu. Orada bulunan arkadaşlarımızın çoğu da Mersin'de yakinen tanıdığımız insanlar. Nasip böyleymiş. İYİ Parti'den adayım. Kesinleşmiş adayım” şeklinde konuştu.