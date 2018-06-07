AKP, bazı şirketlere yönelik antidamping soruşturması başlatacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bazı ABD'li şirketlere yönelik antidamping soruşturması başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, bazı ABD'li şirketlere yönelik antidamping soruşturması başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Zeybekçi; "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Antidamping, iç pazarlarda bulunan malların, ihracat pazarlarında çok daha ucuza satılmasına engel olmak amacıyla yönetimin ithal mallar, üzerinde yapmış olduğu kısıtlamalar anlamına geliyor.