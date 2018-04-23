'AKP, Bahçeli'yi ödüllendirecek...'

AKP'li Ömer Turan, seçimlerde baraj altında kalmasına kesin gözüyle bakılan MHP'ye ilişkin, 'AKP tabanı Bahçeli'yi ödüllendirecek' iddiasında bulundu.

Seçimlerde baraj altında kalacağı belirtilen MHP için AKP'li bir yazardan ilginç bir iddia geldi.

"MHP'nin yüzde 18'den aşağı almaz. İyi adaylarla bu oy oranı rahatlıkla yüzde 22-23'lere kadar çıkabilir" diyen Turan, baraj altında kalmasına kesin gözüyle bakılan MHP'ye ilişkin bu iddiasını şöyle sürdürdü: "AK Parti tabanının önemli bir kısmı Devlet Bahçeli'nin 7 Hazirandan bu tarafa olan efsanevi duruşunu ödüllendirecek. MHP muhafazakar adaylar çıkartırsa tarihi Zafer kazanır."

Sosyal medyada alay konusu olan bu mesaj, AKP'nin MHP'ye barajı geçirmek için bir hamle yapıp yapmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.