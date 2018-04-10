AKP, Afrin'in kime teslim edileceğini açıkladı: Seçilmiş hükümet...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz' açıklamasına AKP'den ilk yanıt geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Afrin'i terör tehdidi bitince seçilmiş hükümete teslim edeceğiz' dedi.

Rusya'nın Afrin'e ilişkin yaptığı dünkü açıklananın ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Canikli “Afrin'de terör tehdidi sürüyor, riskler tam kaldırılana kadar tedbirlerimiz sürer, işimiz bitene kadar kalmaya devam edeceğiz. Tüm bölgedeki terör tehdidi kalktıktan sonra seçimle gelmiş merkezi hükümet oluştuktan sonra hükümete teslim edeceğiz” dedi.

Dün konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" demişti.