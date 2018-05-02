AKP Afrin'deki askere oy kullandırma formülünü buldu

AKP, Afrin'de bulunan TSK mensuplarının oy kullanması için formül buldu.

24 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de görevde bulunan askerlerin oy kullanması için formül buldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her seçimde açıkladığı rutin yurtdışı seçmen takvimini oluştururken bu kez farklı bir grubun oy kullanmasıyla ilgili de hazırlık yaptı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, rutin takvime yansımayan hazırlık, halen Irak ve Suriye’de operasyonda bulunan askerlerle diğer sivil personeli kapsadı. Buna göre, yurtdışında operasyonda görevli askeri ve diğer personel, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları halinde oy kullanabilecekler. Bu durumdaki kişiler, görev belgeleriyle ilçe seçim kurullarına başvurarak yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracaklar. Eğer kendileri gelemiyorsa, bir yakınları bu görev belgeleriyle kayıt yaptırabilecek.

Bu durumda, 10 bin sivil ve askeri personel olduğu belirtiliyor. Büyük bölümünün de Suriye’nin Afrin kentinde olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanabilmesi için Kilis’te 2, Gaziantep’te 1, Hatay’da bir olmak üzere 4 gümrük kapısında sandık kurulacak.