AKP adaylarını ne zaman ilan edeceğini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçim adaylarını önümüzdeki hafta açıklayabileceklerini, birçok noktada adayların belirlendiğini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimdeki aday takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm illerde e-temayül yoklaması yapacaklarını belirten Özhaseki, "Tüm illerde arkadaşlarımız oylarını kullanacak, açık ara sonuçlar çıkarsa bu arkadaşlarımız elbette avantajlı olacak. Yakın isimler çıkarsa bu kentlerde anketler yapacağız" dedi.

"Şu anda tespit ettiğimiz yerler ve adaylar var" diyen Özhaseki, "Bunları haftaya açıklayabiliriz. Hazırlıklarımızı son derece süratli şekilde yapıyoruz, birçok ilçede isimleri belirledik. Hazırladığımız dosyalara Sayın Cumhurbaşkanımız bakacak, ona göre açıklama takvimi oluşacak. Yoksa bizim açımızdan birçok isim hazır, hadi denildiğinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerdeki aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Özhaseki, "İstanbul'da halkın seveceği bir aday koyacağız, ehliyetli, liyakatlı bir isim koyacağız. Aynı şeyi Ankara için de yapacağız. Ankara'da da liyakat önde olacak" diye konuştu.

ANKARA ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Özhaseki, Ankara'dan aday olup olmayacağına ilişkin de konuşurken, "Bizim gibi isimlerin adayım demesi doğru değil. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bizim dilekçe vermemizi kimse beklemesin. Ancak gelinen noktada gerek bizim içimizde gerekse dışarıda ismim öne çıktı, bu doğru. Bu noktada benim hazırladığım adaylar, Ankara için düşündüğümüz adayları sayın Cumhurbaşkanının önüne çıkardık. Oradan çıkacak karar benim adım olursa, bismillah deriz, yola çıkarız" dedi.

MHP İLE GÖRÜŞME

MHP ile ittifak için hala çaba sarf eden isimler olduğunu belirten Özhaseki, yeniden görüşme yapma olasılığının olduğunu dile getirdi.