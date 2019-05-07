AKP aday kararını verdi

İstanbul seçimlerinin iptali sonrası AKP'nin aday değişikliğine gideceği, Süleyman Soylu'yu aday göstereceği iddiası gündeme gelirken, Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aday değişikliği olmayacağını açıkladı.

31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimlerin iptali durumunda Binali Yıldırım'ın yeniden aday olmayacağı, yerine Süleyman Soylu'nun aday gösterileceği iddia edilmişti.

YSK'nin dün aldığı iptal kararı sonrası açıklamada bulunan Binali Yıldırım, konuya ilişkin bir soruya, “Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur: Aynı seçmen listeleriyle aynı adaylarla seçime gidilmesidir” yanıtını verdi ve yeniden aday olacağını dile getirdi.

Binali Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağına yönelik sorusuna ilişkin açıklamada bulunan bir diğer isim olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Radikal bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.