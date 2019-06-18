AKP 800 yıllık türbeyi 'millet kıraathanesi' yaptı

AKP'li Tokat Belediyesi, 13. yüzyıldan kalma Şeyh Meknun Türbesi'ni millet kıraathanesi yaptı.

AKP'li Tokat Belediyesi geçen yıl aslına uygun olarak restore edilen 13. yüzyılda Mesut Bin Keykavus tarafından yaptırıldığı bilinen tarihi Şeyh Meknun Türbesi’ni Millet Kıraathanesi yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Tokat Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 13. yüzyıldan kalma türbenin millet kıraathanesi yapılmasıyla ilgili tadilat fotoğraflarını paylaşarak, şu ifadelere yer verildi:

“13. yüzyılda Mesut Bin Keykavus tarafından imaret olarak yaptırıldığı tahmin edilen Şeyh Meknun Türbesi, belediyemiz tarafından 1 yıl gibi bir sürede restore edilerek 2018 yılında Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği projeleri arasında yer alan Millet Kıraathaneleri’nin ilkini Yeşilırmak kenarında bulunan Zaviye’nin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yaparak Millet Kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunduk. Tarih ve kültür şehri Tokat’ımızda Millet Kıraathanesi olarak kullanılan tarihi yapı, sohbet halkalarının ve kültürel buluşmaların yeni merkezi oldu. İkramların ücretsiz olduğu Kıraathane, kitapseverlerin yeni buluşma noktası oldu.”