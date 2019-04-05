AKP 8 bin oy farkla kaybettiği Hakkari'de geçersiz bin oy için itirazda bulundu

AKP 8 bin oy farkla kaybettiği Hakkari'de bin geçersiz oy için seçim sonuçlarına itiraz etti.

AKP, HDP'nin 8 bin 555 oy farkıyla kazandığı Hakkari'de geçersiz sayılan bin 217 oy için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP İl Örgütü, AKP yöneticilerine, "Yaptığınız itirazın bir mantığı ve siyasi ahlakı var mıdır" diye sorarak, tepki gösterdi.

HDP İl Eşbaşkanı Sipan Turan, "AKP şimdi de halkın aklı ile dalga geçercesine akıllara ziyan bir mantıkla bin 217 geçersiz oy için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmiş bulunmakta. Halkımızın iradesini gasp eden anlayış 8 bin 555 oy farkının olduğu bir seçimde sonucu değiştirmesi mümkün olmayan geçersiz oylara itiraz ederek, Hakkari halkının iradesine tahammülsüzlüğünü matematik mantığının dışına çıkarak göstermiş bulunmaktadır. AKP yöneticilerine ve hukukçularına soruyoruz. Yaptıkları itirazın bir mantığı ve siyasi ahlaki var mıdır? Mantığı olmayan böylesi bir itirazla Hakkari halkıyla alay edenlerin kendileri de çok iyi biliyorlar ki itiraza gerekçe ettikleri bin 217 geçersiz oyun hepsi de AKP hanesine yazılsa da sonuç kesin değişmeyecektir” dedi.

